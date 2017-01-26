Объявлены сроки начала российских продаж Toyota Prius

Фото: Toyota
Toyota возвращает в Россию свой гибридный хетчбэк Prius. Как подтвердили порталу «АвтоВзгляд» в представительстве компании, поставки автомобиля должны начаться уже в марте.

Виктория Базылева

Дебют модели состоялся четвертого поколения состоялся в 2015 году на автосалоне во Франкфурте. «Приус» оснащен гибридной силовой установкой, включающей в себя 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 98 л.с. и 72-сильный электромотор.

Это первая модель компании, построенная на новой платформе Toyota New Global Architecture (TNGA), призванной улучшить управляемость и повысить безопасность автомобиля. Кузов хетчбэка стал жестче, а центр тяжести — ниже, что положительно повлияло на ходовые характеристики.

В дальнейшем производитель планирует использовать базу TNGA для других моделей.

Российские цены на Toyota Prius четвертого поколения будут объявлены позже.

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26 января 2017
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