Объявлены сроки начала российских продаж Toyota Prius

Дебют модели состоялся четвертого поколения состоялся в 2015 году на автосалоне во Франкфурте. «Приус» оснащен гибридной силовой установкой, включающей в себя 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 98 л.с. и 72-сильный электромотор.

Это первая модель компании, построенная на новой платформе Toyota New Global Architecture (TNGA), призванной улучшить управляемость и повысить безопасность автомобиля. Кузов хетчбэка стал жестче, а центр тяжести — ниже, что положительно повлияло на ходовые характеристики.

В дальнейшем производитель планирует использовать базу TNGA для других моделей.

Российские цены на Toyota Prius четвертого поколения будут объявлены позже.