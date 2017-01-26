Российские продажи Ferrari в 2016 году выросли на 60%

Самой востребованной моделью у российских автолюбителей оказалось спорт-купе Ferrari 488 мощностью 670 л.с. Автомобиль, стоимость которого превышает 20 миллионов рублей, выбрали 11 покупателей, что составляет 35% об общего объема продаж итальянской марки. Второе место в рейтинге предпочтений поделили кабриолет California и спортивное купе Ferrari 458 — владельцами каждой из этих моделей стали по 6 человек.

В минувшем году также было продано пять Ferrari FF и четыре Ferrari F12 Berlinetta. Стоит отметить, что 24 автомобиля были поставлены на учет в Москве и области, 5 получили прописку в Санкт-Петербурге, и по одной машине отправилось в Приморский край, Кемеровскую и Тульскую области.

Напомним, ранее были подведены итоги продаж минувшего года в классе «люкс», где самым популярным автомобилем оказался Mercedes-Benz Maybach S-Class.