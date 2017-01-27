KIA анонсировала обновления автомобилей 2017 модельного года

Мультимедийка поддерживает Apple CarPlay и Android Auto — способна точнее определять местоположение и оперативно подгружать актуальную информацию о дорожной ситуации при помощи подключенного мобильного устройства через WiFi. Чувствительный сенсорный дисплей с диагональю 7 или 8 дюймов в зависимости от комплектации помогает легко управлять всеми функциями системы.
Базовая версия бизнес-седана Optima обогатилась обогревом передних кресел, а спортивная модификация GT с 2017 года оснащается светодиодными фарами с автоматической регулировкой угла наклона, которые пришли на замену ксеноновым. Изменения и в салоне включают в себя сиденья иного дизайна и конструкции.