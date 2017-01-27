KIA анонсировала обновления автомобилей 2017 модельного года

Фото: KIA
Корейский производитель Kia представил обновленные автомобили 2017 модельного года. Сee’d, Optima, Sportage и Sorento получили систему экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС», модуль беспроводного устройства Bluetooth для синхронизации смартфонов и мультимедийно-навигационную систему нового поколения.

Виктория Базылева

Мультимедийка поддерживает Apple CarPlay и Android Auto — способна точнее определять местоположение и оперативно подгружать актуальную информацию о дорожной ситуации при помощи подключенного мобильного устройства через WiFi. Чувствительный сенсорный дисплей с диагональю 7 или 8 дюймов в зависимости от комплектации помогает легко управлять всеми функциями системы.

Базовая версия бизнес-седана Optima обогатилась обогревом передних кресел, а спортивная модификация GT с 2017 года оснащается светодиодными фарами с автоматической регулировкой угла наклона, которые пришли на замену ксеноновым. Изменения и в салоне включают в себя сиденья иного дизайна и конструкции.

Фото: KIA

Кроссоверу Sportage достался раздельный климат-контроль с системой антизапотевания и ионизации воздуха, а его «заряженная» версия GT Line стала доступнее благодаря оптимизации опций безопасности и помощи водителю.

Сee’d в комплектации Premium обзавелся системами автоматического переключения дальнего света на ближний и слежения за дорожной разметкой.

Sorento подвергся большим изменениям в отличие от своих младших собратьев. Помимо нового бензинового 2,4-литрового мотора мощностью 188 л.с. он получил мультимедийную систему с выводом изображения камеры заднего вида на дисплей. Количество комплектаций сокращено до четырех — Classic, Comfort, Luxe и Prestige.

Седан Optima 2017 модельного года продается по цене от 1 159 900 рублей, кроссовер Sportage с минимальным количеством опций можно приобрести за 1 249 900, самый доступный Cee’d обойдется в 819 000, а Sorento — в 1 694 000 рублей.

Стоит отметить, что в российских дилерских центрах уже представлены модели Rio и Quoris, оснащенные «ЭРА-ГЛОНАСС». Минимальная цена, установленная на эти автомобили — 650 900 рублей за «бюджетник» и 2 719 900 за представительский седан.

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27 января 2017
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