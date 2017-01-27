KIA анонсировала обновления автомобилей 2017 модельного года

Кроссоверу Sportage достался раздельный климат-контроль с системой антизапотевания и ионизации воздуха, а его «заряженная» версия GT Line стала доступнее благодаря оптимизации опций безопасности и помощи водителю.

Сee’d в комплектации Premium обзавелся системами автоматического переключения дальнего света на ближний и слежения за дорожной разметкой.

Sorento подвергся большим изменениям в отличие от своих младших собратьев. Помимо нового бензинового 2,4-литрового мотора мощностью 188 л.с. он получил мультимедийную систему с выводом изображения камеры заднего вида на дисплей. Количество комплектаций сокращено до четырех — Classic, Comfort, Luxe и Prestige.

Седан Optima 2017 модельного года продается по цене от 1 159 900 рублей, кроссовер Sportage с минимальным количеством опций можно приобрести за 1 249 900, самый доступный Cee’d обойдется в 819 000, а Sorento — в 1 694 000 рублей.

Стоит отметить, что в российских дилерских центрах уже представлены модели Rio и Quoris, оснащенные «ЭРА-ГЛОНАСС». Минимальная цена, установленная на эти автомобили — 650 900 рублей за «бюджетник» и 2 719 900 за представительский седан.