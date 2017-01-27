McLaren 720S замечен на дорожных тестах

Предполагается, что новый автомобиль придет на смену модели 650S и, вероятнее всего, будет представлен на весеннем моторшоу в Женеве. По неофициальным данным, спорткар получит название 720S.

Судя по фотографиям, машина будет существенно отличаться от McLaren 650S. Как сообщает издание Motor1, под капотом новинки поселится четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 720 л.с. Возможно, в дальнейшем модель обзаведется и гибридной версией.

Представители компании информацию пока не комментируют — все, что касается McLaren P14, держится в тайне. Очевидно, подробности станут известны уже на самом салоне.

Напомним, ранее стало известно о переговорах компаний McLaren и Apple — компьютерный гигант планирует купить производителя суперкаров.