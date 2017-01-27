McLaren 720S замечен на дорожных тестах

Фото: www.motor1.com
Закамуфлированный суперкар McLaren был замечен во время прохождения дорожных испытаний. Эта модель больше известна под названием McLaren P14.

Виктория Базылева

Предполагается, что новый автомобиль придет на смену модели 650S и, вероятнее всего, будет представлен на весеннем моторшоу в Женеве. По неофициальным данным, спорткар получит название 720S.

Судя по фотографиям, машина будет существенно отличаться от McLaren 650S. Как сообщает издание Motor1, под капотом новинки поселится четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 720 л.с. Возможно, в дальнейшем модель обзаведется и гибридной версией.

Представители компании информацию пока не комментируют — все, что касается McLaren P14, держится в тайне. Очевидно, подробности станут известны уже на самом салоне.

Напомним, ранее стало известно о переговорах компаний McLaren и Apple — компьютерный гигант планирует купить производителя суперкаров.

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27 января 2017
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