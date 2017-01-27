Названа дата презентации хетчбэка SEAT Ibiza нового поколения

Экстерьер автомобиля будет выполнен в стиле Seat Leon — как сообщает издание Autocar, дизайнеры повзаимствуют основные решения у этой модели, обновившейся прошлой осенью.

В качестве моторов будут использованы бензиновые и дизельные «фольксвагеновские» агрегаты — предполагается, что в базовой модификации хетч обзаведется трехцилиндровым агрегатом с турбонаддувом рабочим объемом 1,0 л. Прочие технические детали представители компании SEAT обещали раскрыть в день премьеры — 31 января.

Стоит отметить, обновленная Ibiza станет первой моделью концерна Volkswagen, построенной на модульной платформе MQB A Zero, которая разработана специально для компактных автомобилей. Немецкий производитель планирует использовать эту базу также для Volkswagen Polo и Skoda Fabia.

Напомним, что испанский бренд SEAT, входящий в концерн VAG, покинул российский рынок 1 января 2015 года. Вернется ли производитель обратно — пока неизвестно.