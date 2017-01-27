Объем экспорта GM-АВТОВАЗ в 2016 году снизился втрое

По сообщениям пресс-службы GM-АВТОВАЗ, больше всего автомобилей было отправлено на Украину — их доля составила 44,1% от общего количества. Доля Казахстана — 23,2%, а на Белоруссию пришлось 17,5% от объема экспортных поставок.

«Сокращение объемов обусловлено снижением покупательской активности на автомобильном рынке Казахстана, который являлся основным рынком экспорта в 2015 году. Сокращение было вызвано вступлением в силу нормативно-правовых актов, связанных с уплатой утилизационного и регистрационного сборов перед выпуском автомобилей на реализацию, что повлекло увеличение расходов для покупателей» — комментируют результат представители GM-АВТОВАЗ.

На 2017 год приоритетной задачей для совместного предприятия является укрепление позиций внедорожника Niva на рынках стран СНГ.