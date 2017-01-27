Первый в России автобус МАЗ-231 062 выходит на маршрут

Выбор именно на это направление пал не случайно: в первую очередь, он достаточно протяженный (153,5 км в одну сторону), кроме того, им пользуется в среднем 831 человек ежедневно, что является высоким показателем пассажиропотока. По мнению специалистов, маршрут идеально подходит для объективного тестирования.

МАЗ-231 062, построенный на Минском автомобильном заводе, ориентирован на дальние пригородные и междугородние поездки. Его длина составляет 12 метров, в салоне — 80 пассажирских мест, 49−52 из которых представляют собой комфортабельные эргономичные кресла.

Автобус приводится в движение двигателем мощностью 326 л.с., разработанным немецкой компанией Mercedes-Benz. Он оснащен антипробуксовочной и антиблокировочной системами. Из дополнительных опций можно отметить кондиционер и современную видео-систему. В случае успешного тестирования автобусы массово выйдут на междугородние и пригородные маршруты Подмосковья.