Porsche отзывает автомобили моделей 911 и 718

Под сервисную акцию попали 85 автомобилей, среди которых модели 718 Boxster, 718 Cayman и 911 — все 2017 модельного года и проданные в США. Представители компании отмечают, что поставщиком подушек безопасности выступала шведская компания Autoliv, признавшая, что дефектные комплектующие могли быть установлены на 400 000 автомобилей.

В рамках отзывной кампании все работы и запасные части для их проведения предоставляются бесплатно. Сотрудники официальных дилерских центров оповещают владельцев проблемных автомобилей письменно или по телефону. В случае, если с клиентом связаться не удалось, работы будут проведены во время первого же визита автомобиля на дилерскую станцию — их выполнение строго отслеживается работниками сервиса и представительств брендов.