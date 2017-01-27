Прототип Nissan Z нового поколения покажут осенью

Автомобиль отличают футуристический внешний вид, смелое оформление интерьера и улучшенные ходовые характеристики. Предполагается, что «заряженная» версия купе будет оснащаться трехлитровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 400 л.с., а базовая модификация — 300-сильным V6. Возможно, в дальнейшем список моторов пополнится гибридным силовым агрегатом.

Nissan 370Z шестого поколения дебютировал 9 лет назад, а в 2012 году прошел через рестайлинг. Ожидаемая модель Z не уступит предшественнице по размерам, однако не исключена возможность выхода дополнительно укороченной версии на базе платформы Infiniti Q60.

Прототип, который ляжет в основу нового поколения, будет представлен уже в октябре, сообщает издание Car & Driver.