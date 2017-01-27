Renault — самый популярный бренд в Белоруссии, но не в России

По данным агенства «Автостат», самой популярной маркой авто вновь стала французская Renault — машины этого бренда разошлись тиражом в 8,5 тысячи, что на 0,3% больше, чем в 2015 году. На долю компании пришлось 25% от всех продаж. Следом за ней идет немецкий производитель Volkswagen, в чью пользу сделали выбор 5,1 тысячи белорусских автолюбителей — падение продаж компании составило 22%. Третьей финишировала LADA — было реализовано 2,4 тысячи автомобилей, и это на 29% ниже результатов 2015-го.

Чешская компания Skoda (2,2 тысячи машин, -16%) и японский Nissan (2,2 тысячи, -53%) также попали в ТОП-5. За пределами пятерки остались Hyundai (2 тысячи автомобилей, -62%), KIA (1,9 тысячи, -51%), Toyota (1,4 тысячи экземпляров, -30%), GAZ (1,1 тысячи, -13%) и Geely (0,8 тысячи машин, -33%).

Согласно результатам исследования, зафиксировано общее снижение продаж в стране на треть — за прошлый год было реализовано 33,6 тысячи новых автомобилей.

Стоит также отметить, что тройка лидирующих автомобильных брендов в России выглядит иначе. Самым популярным брендом среди россиян по итогам минувшего года вновь оказалась LADA — владельцами ее автомобилей стали 266 296 человек, на 1% меньше, чем годом ранее. На втором месте расположилась корейская компания KIA — 149 567 реализованных за год автомобилей и снижение продаж на -9%. Замыкает ТОП-3 еще один корейский автопроизводитель — Hyundai, в его пользу сделали выбор 145 254 жителей России (-10%).