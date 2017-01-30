АВТОВАЗ рассказал о LADA 4×4 нового поколения

По информации пресс-центра АВТОВАЗа, в настоящий момент «изучаются оптимальные платформы и рассматривается вариант поперечной установки силового агрегата мощностью до 200 сил». Над проектом волжане работают в тесном контакте со специалистами альянса Renault-Nissan.

— Наша основная цель — создать высококонкурентный автомобиль с выдающимися внедорожными возможностями, предназначенный для России и экспортных рынков, — комментируют будущие планы по разработке нового SUV представители отечественного автогиганта.

Увы, но никаких подробностей о технической начинке и сроках выхода модели на рынок, производитель не раскрывает. Впрочем, на ее появление в ближайшем будущем рассчитывать не приходится.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ» Ян Птачек, потребителям пока придется довольствоваться лимитированными версиями старой LADA 4×4. Одна из них, в частности, будет приурочена к 40-летнему юбилею модели.