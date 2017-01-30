Появились первые изображения нового Audi A6

По мнению сотрудников журнала, основные дизайнерские решения будут позаимствованы у концепта Audi Prologue, который впервые был представлен в 2014 году. Предполагается, что передняя панель лишится многочисленных кнопок, а вместо них управление будет осуществляться с помощью сенсорных экранов. Масса A6 пятой генерации будет снижена на 100 кг за счет использования «фольксвагеновской» платформы MLB Evo, на которой также построены A4 и Q7.

Что касается двигателей, то седан будет оснащаться двухлитровым дизелем, а также четырехцилиндровыми турбированными бензиновыми и шестицилиндровыми дизельными моторами. Появление гибридной модификации, способной преодолеть расстояние в 52 км исключительно на электротяге, также не исключается. Вероятнее всего, производитель откажется от версий с механической коробкой передач и укомплектует модель семи- или восьмиступенчатым «автоматом».

Напомним, в 2018 году ожидается еще одна премьера от Audi — в продаже появится кроссовер Q8, прототип которого сейчас проходит дорожные тесты.