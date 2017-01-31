Audi выпусит новое четырехдверное купе A3

По их мнению купе A3 спереди окажется похожим на хетчбэк нынешнего поколения, а задняя часть будет решена в духе концепта TT Sportback, представленного в 2014 году на Парижском моторшоу. Четырехдверное купе, как предполагается, получит гибридную силовую установку, полный привод, а также систему беспилотного управления. Ожидается, что дебют новинки состоится в 2020 году.

Напомним, на данный момент модель A3 представлена в России в двух кузовх: седан по цене от 1 639 000 рублей, и хетчбэк Sportback, который можно приобрести за 1 629 000 «деревянных». Ранее стало известно, что поставки A3 в кузове кабриолет на наш рынок приостановлены в связи с низким спросом на автомобиль и с обязательным требованием об установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на все машины, которые поступают в продажу на территории России.