Автомобильный рынок Санкт-Петербурга в 2016 году достиг дна

По мнению экспертов агенства ««Auto-Dealer-СПб», рынок достиг дна, и в нынешнем году можно ожидать увеличение показателя продаж. Очевидно, такой вывод они сделали, исходя из результатов декабря, который стал лучшим за весь год — продажи подросли на 1% по сравнению с декабрем 2015-го. Самым высоким спросом среди жителей Санкт-Петербурга и области пользуется корейский бренд Hyundai — машин этой марки было реализовано на 31% больше, чем в 2015-м. На втором месте расположилась компания Renault (-4%), на третьем — отечественная LADA (+26%). За пределами лидерской тройки оказались KIA (-13%) и Volkswagen (-1%). Самым востребованной маркой в рамках премиального сегмента стал Mercedes-Benz, который в общем зачете финишировал десятым. По данным аналитиков показатель продаж 2016 года является самым низким за последние 8 лет — меньшее количество машин было продано лишь в 2009 году, когда в стране наблюдался экономический кризис. Тем не менее, доля автомобильного рынка Санкт-Петербурга в общероссийских продажах выросла на 0,6% и составила 8,4%. Напомним, лидером среди регионов России остается Москва.