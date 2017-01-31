Названа дата российских продаж седана Geely Emgrand GT

Фото: Geely
Как удалось узнать порталу «АвтоВзгляд» из собственных источников, продажи флагманского седана Geely Emgrand GT стартуют 18 февраля. Цены на новинку станут известны через две недели.

Вячеслав Василенко

Не по-китайски эффектный автомобиль, к созданию которого приложил руку бывший дизайнер Volvo Питер Хорбери, должен был появиться в России еще осенью 2015 года. Однако старт продаж был перенесен. Причиной тому — нестабильная экономическая ситуация в нашей стране и качели курсов валют.

И вот бизнес-седан, как его позиционирует сам производитель, наконец-то добрался до отечественных дилеров. Машину можно будет заказать с одним из двух бензиновых моторов — 1,8-литровым турбодвижком и «атмосферником» объемом 2,4 л. Коробка передач — шестидиапазонный гидромеханический «автомат».

Автомобиль, построенный на модернизированной платформе КС, похвастает широким спектром премиальных опций, в частности, кожаным салоном, панорамной крышей, раздельным климатом, автоматическим «парковщиком» и интеллектуальным круиз-контролем.

За безопасность помимо «эйрбегов» отвечают система слежения за полосой движения, помощник при экстренном торможении, система мониторинга по всему периметру авто и другие ассистенты. Главное, чтобы все эти прелести жизни не сильно отразились на ценнике авто.

Впрочем, сомнений нет — дешевым Geely Emgrand GT не будет. По нашим прогнозам, прайс-лист будет варьироваться от 1 200 000 до 1 400 000 рублей.

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31 января 2017
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