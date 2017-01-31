Названа дата российских продаж седана Geely Emgrand GT

Не по-китайски эффектный автомобиль, к созданию которого приложил руку бывший дизайнер Volvo Питер Хорбери, должен был появиться в России еще осенью 2015 года. Однако старт продаж был перенесен. Причиной тому — нестабильная экономическая ситуация в нашей стране и качели курсов валют.

И вот бизнес-седан, как его позиционирует сам производитель, наконец-то добрался до отечественных дилеров. Машину можно будет заказать с одним из двух бензиновых моторов — 1,8-литровым турбодвижком и «атмосферником» объемом 2,4 л. Коробка передач — шестидиапазонный гидромеханический «автомат».