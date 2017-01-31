Rolls-Royce прощается с Phantom

Как сообщили в пресс-службе бренда, эксклюзивный «Фантом» с удлиненной колесной базой создан по заказу известного коллекционера автомобилей Rolls-Royce. Дизайн модели выполнен в морском стиле — автомобиль украшен деревянной мозаикой с инкрустацией в технике маркетри, в отделке салона использована натуральная кожа нежно-голубого цвета Powder Blue с вышивкой, имитирующей морские волны. Еще одна любопытная деталь интерьера — мягкие коврики из овечьей шерсти ручной работы, которые также воспроизводят рябь на морской поверхности. Мысль об океанском лайнере 1930-х годов навевают также хронометры на передней панели и разделительной перегородке.