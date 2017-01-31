Toyota Corolla сохранила мировое лидерство по продажам

Согласно статистике, самой популярной моделью вновь оказалась Toyota Corolla — владельцами этих автомобилей стали 1,316 миллиона человек по всему миру, что на 3,6% меньше, чем в предыдущем году. На втором месте расположился пикап Ford F-Series, который разошелся тиражом в 993,8 тысячи машин — американская компания улучшила результат продаж модели на 7,6%. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Golf с показателем в 991,4 тысячи (-6,2%) — на этот раз «Гольф» все-таки пропустил «Ford F-Series» вперед.

Четвертой и пятой стали Hyundai Elantra (788,1 тысячи машин; +3,9%) и Honda CR-V (752,5 тысячи экземпляров; +5,7%). Также в ТОП-10 попали Ford Focus, Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Honda Civic и Toyota Camry.