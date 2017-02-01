BMW покажет универсал 5-Series Touring весной в Женеве

Все двигатели оснащены фирменной системой двойного турбонаддува TwinPower Turbo, которая не тольуо обеспечивает впечатляющую мощность, но и позволяют снизить расход топлива и уровень выбросов вредных веществ. Модификация 530i комплектуется двухлитровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, который способен развить 252 л.с. В паре с ним трудится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic. Под капотом BMW 540i xDrive расположился рядный трехлитровый бензиновый мотор мощностью 340 «лошадей». Версия 520d обзавелась двухлитровым четырехцилиндровым дизелем мощностью 190 л.с. и шестиступенчатой «механикой», впрочем, в качестве опции можно приобрести и автомобиль с автоматическим Steptronic. Шестицилиндровый дизель рабочим объемом 3,0 л и мощностью в 265 л.с. доступен в модификации 530d, которая может быть как с передним, так и с полным приводом.
Задняя пневматическая подвеска позволит автомобилю перевозить до 730 кг, что на 120 кг больше, нежели значилось в характеристиках предшественника. Список дополнительного оборудования включает в себя системы регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control, управления подвеской Adaptive Drive с активной стабилизацией кузова, интегральное активное рулевое управление Integral Active Steering в сочетании с полным приводом xDrive и спортивную подвеску M Sport, уменьшающую дорожный просвет на 10 мм.
Сидения в салоне универсала имеют оптимизированные зоны в районе головы, ног и плеч. Благодаря модернизированной спинке, удлиненной поверхности подушки и увеличенному свободному пространству в области ног пассажирам будет еще комфортнее. На диван при необходимости можно установить сразу три детских кресла. Объем багажника варьируется от 570 до 1700 л.
Автомобиль получит ту же информационно-развлекательную систему с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и новейшим программным обеспечением IDrive, как у седана 5-й серии. Среди ассистенов безопасности — системы предупреждения о наличии транспорта, движущегося в поперечном направлении, о нарушении права преимущественного проезда, а также перестроения и удержания в полосе вплоть до скорости 210 км/ч с активной защитой от боковых ударов. Универсал оснащен современной системой BMW Connected, которая предоставляет огромный спектр сервисов, управляемых с мобильного телефона. Одной из таких функций является Remote 3D View, которая позволит владельцу удаленно узнавать, что происходит вокруг его машины.
Продажи нового универсала BMW 5-й серии Touring начнутся летом нынешнего года. Подробная информация о ценах и комплектациях будет анонсирована производителем позже.