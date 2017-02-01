BMW покажет универсал 5-Series Touring весной в Женеве

Задняя пневматическая подвеска позволит автомобилю перевозить до 730 кг, что на 120 кг больше, нежели значилось в характеристиках предшественника. Список дополнительного оборудования включает в себя системы регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control, управления подвеской Adaptive Drive с активной стабилизацией кузова, интегральное активное рулевое управление Integral Active Steering в сочетании с полным приводом xDrive и спортивную подвеску M Sport, уменьшающую дорожный просвет на 10 мм.

Сидения в салоне универсала имеют оптимизированные зоны в районе головы, ног и плеч. Благодаря модернизированной спинке, удлиненной поверхности подушки и увеличенному свободному пространству в области ног пассажирам будет еще комфортнее. На диван при необходимости можно установить сразу три детских кресла. Объем багажника варьируется от 570 до 1700 л.