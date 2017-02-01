Hyundai тестирует новый Veloster

Разумеется, на фотографиях достаточно сложно разглядеть какие-либо детали, однако можно предположить, что машина получит новую оптику, бамперы и решетку радиатора. Что касается интерьера, здесь ожидаются новые варианты обивки и обновленная информационно-развлекательная система. По неофициальным данным, моторная линейка будет включать в себя как атмосферные, так и турбированные агрегаты.

Ранее стало известно, что Veloster новой генерации будет ориентирован на американских покупателей и вряд ли появится в Европе. Напомним, хетчбек покинул российский рынок в минувшем году вследствие катострофически низкого спроса.