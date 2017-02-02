BMW привезет в Женеву три новинки

Любопытная премьера i8 Protonic Frozen Black — представителя лимитированной версии гибридных спорткаров — состоится также в рамках моторшоу в Женеве. В сообщении пресс-службы BMW никакой информации относительно технических характеристик гибрида не раскрывается, известно лишь, что посетители мотор-шоу увидят автомобиль в новом цветовом решении. Производитель обещает, что в 2017 году в свет выйдет и его собрат — i8 Protonic Frozen Yellow Edition. Можно предположить, что машины не будут отличаться друг от друга — разве что цветом.

Ежегодный автомобильный салон, проходящий в Женеве в марте, откроет для автолюбителей свои двери 9 марта и продлится 10 дней. Как стало известно ранее, в Швейцарии в эти дни также состоятся дебюты ряда моделей от Mazda, Mitsubishi, Subaru, Nissan и других.