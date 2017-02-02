BMW привезет в Женеву три новинки

Моторная линейка нового универсала 5-й серии Туринг включает в себя бензиновые и дизельные агрегаты с системой двойного турбонаддува, способные выдавать от 190 до 340 л.с. в зависимости от модификации. Коробка передач предлагается механическая шестиступенчатая или восьмиступенчатый Steptronic. Инженеры оснастили машину задней пневматической подвеской, благодаря чему на автомобиле можно будет перевозить грузы весом до 730 кг. Помимо универсала 5-й серии, баварцы также покажут рестайлинговую модель 4-й серии, которая получила некоторые изменения во внешности и в интерьере, а версии в кузове купе и гран купе обзавелись более жесткой подвеской.
Любопытная премьера i8 Protonic Frozen Black — представителя лимитированной версии гибридных спорткаров — состоится также в рамках моторшоу в Женеве. В сообщении пресс-службы BMW никакой информации относительно технических характеристик гибрида не раскрывается, известно лишь, что посетители мотор-шоу увидят автомобиль в новом цветовом решении. Производитель обещает, что в 2017 году в свет выйдет и его собрат — i8 Protonic Frozen Yellow Edition. Можно предположить, что машины не будут отличаться друг от друга — разве что цветом.
Ежегодный автомобильный салон, проходящий в Женеве в марте, откроет для автолюбителей свои двери 9 марта и продлится 10 дней. Как стало известно ранее, в Швейцарии в эти дни также состоятся дебюты ряда моделей от Mazda, Mitsubishi, Subaru, Nissan и других.