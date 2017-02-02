Интерес россиян к китайским автомобилям снижается

Как сообщает аналитическое агенство «Автостат», в минувшем году в пользу «лифановского» кроссовера X60 сделали свой выбор 7606 человек — продажи модели снизились на 8,4% относительно предыдущего года. На втором месте расположился кроссовер той же марки X50, который разошелся тиражом в 5954 экземпляра, повысив продажи вдвое (с чем связан успех этой модели в частности и всего бренда вообще читайте здесь). Chery Tiggo FL (на данный момент покинувший рынок) занял третью строчку рейтинга — в 2016 году дилеры реализовали 2585 автомобилей, и это улучшило годовой показатель на 36,8%.

Чуть менее востребованными оказались модели Lifan Solano (2387 машин; +21,6%) и Geely Emgrand (2223 автомобиля; -54,9%). В рейтинге десяти самых востребованных автомобилей также значатся Geely Emgrand Х7 (1359 экземпляров; -65,7%), DFM H30 Cross (1019 машин; +19,2%), Chery Tiggo 5 (1003 экземпляров; -27,9%), Lifan Cebrium (922 машины -14,8%), и замыкает его Brilliance V5 (708 автомобилей; -28,3%).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), всего в России было продано 30 737 китайских машин — на 21% меньше, чем в 2015-м.