Мировые продажи Hyundai выросли на 1,3%

Примечательно, что при этом реализация машин южнокорейской компании на внутреннем рынке сократилась аж на 9,5% до 45 100 машин, а продажи на зарубежных рынках, напротив, подросли на 3,1% до 297 500.

Самой востребованной моделью оказался новый бизнес-седан Grandeur — по данным представителей компании, автомобиль за месяц разошелся тиражом в 10 600 экземпляров. Далее идут Elantra (5100 проданных автомоблей) и Sonata (4000 машин).

Напомним, во второй половине февраля нынешнего года российские дилеры начнут прием заказов на новый Hyundai Solaris, который, к слову сказать, оказался самым популярным автомобилем в России по итогам 2016 года.