Мировые продажи Hyundai выросли на 1,3%

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Мировые продажи корейской Hyundai Motor увеличились в первый месяц 2017 года на 1,3% по отношению к январю года минувшего — усилиями официальных дилерских центров по всему миру удалось реализовать на 342 600 автомобилей больше.

Виктория Базылева

Примечательно, что при этом реализация машин южнокорейской компании на внутреннем рынке сократилась аж на 9,5% до 45 100 машин, а продажи на зарубежных рынках, напротив, подросли на 3,1% до 297 500.

Самой востребованной моделью оказался новый бизнес-седан Grandeur — по данным представителей компании, автомобиль за месяц разошелся тиражом в 10 600 экземпляров. Далее идут Elantra (5100 проданных автомоблей) и Sonata (4000 машин).

Напомним, во второй половине февраля нынешнего года российские дилеры начнут прием заказов на новый Hyundai Solaris, который, к слову сказать, оказался самым популярным автомобилем в России по итогам 2016 года.

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2 февраля 2017
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