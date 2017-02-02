Определены претенденты на звание World Car of the Year

В главной категории «Автомобиль года в мире» представлены десять моделей различных классов: Audi A5, Q2 и Q5, FIAT124 Spider, Honda Civic, Jaguar F-Pace, Mazda CX-9, Skoda Kodiaq, Toyota CH-R и Volkswagen Tiguan. Данный список в очередной раз подтверждает востребованность кроссоверов среди автолюбителей по всему миру.

В номинации «Городской автомобиль года» за победу поборются BMW i3, Citroёn C3, Ford Ka+, Smart Cabrio и Suzuki Ignis. Из шорт-листа, где значатся Chevrolet Bolt, Honda Clarity, Hyundai Ioniq, Tesla Model X и Toyota Prius Prime, выберут лучший экологически чистый автомобиль.

В премиальной категории определится лидер среди Bentley Bentayga, BMW 5-й серии, Genesis G90, Mercedes-Benz E-класса и Volvo S90, а из спорткаров Aston Martin DB11, Audi R8 Spyder, Acura NSX, McLaren 570S и семейства Porsche 718 Boxster/Cayman жюри выберет лучшую спортивную машину.

Сразиться за дизайнерскую награду предстоит моделям Audi A5, Jaguar F-Pace, Mazda CX-9, Mercedes-Benz S-класса и Toyota C-HR.

Итоги автомобильного конкурса будут подведены на автомобильном салоне в Нью-Йорке в апреле нынешнего года. В состав жюри войдут 75 журналистов со всего мира. Напомним, в прошлом году победителем престижной премии стал родстер Mazda MX-5, а годом ранее приз забрал Mercedes-Benz C-Class