Продажи «зеленых» автомобилей в Европе выросли на 20%

По данным «Ассоциации европейских производителей автомобилей» (ACEA), в 2016 году жителями Европы было приобретено более 500 000 подобных транспортных средств, что на 20,3% больше, нежели в предыдущем году. Реализация гибридных машин выросла на 29% и составила 303 506 автомобилей. Плагин-гибриды (те, что подключаются к сети) разошлись тиражом в 112 999 экземпляров, что увеличило показатель продаж на 17%. Что касается электромобилей, их было продано 90 795 единиц — лишь на 2,9% больше, что в 2015-м.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам минувшего года в России было зафиксировано падение на автомобили на электрической тяге на 28%.