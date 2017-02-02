В Ставропольском крае будут cобирать Great Wall и Ivecо

На предприятии будет налажено производство автомобилей китайского бренда Great Wall и итальянского Iveco. Г-н Хоценко рассказал также, что пробный пуск состоится в марте 2017 года. Проектня мощность производства — около 100 000 машин в год, хотя в этом году здесь планируется собрать около 10 000 авто. Но каких — не сообщается, что довольно странно. Вызывает подозрения в жизнеспособности проекта и уставной капитал компании — всего 100 000 рублей.

Тем не менее, на сегодняшний день «Ставрополь Авто» станет первым предприятием на территории Ставропольского края, выпускающим легковые и коммерческие транспортные средства. По прогнозам местных властей, благодаря новому производству бюджет региона может пополниться на 6,3 миллиарда рублей до 2024 года. Стоит также отметить, что открытие нового завода обеспечит новые рабочие места для более, чем 1900 человек со средней зарплатой в 15 000 рублей.