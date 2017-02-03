Названы самые надежные автомобили 2016 года

Итак, самыми надежными были признаны модели японской марки Lexus. На втором месте расположились Porsche и Buick. Стоит отметить, что в конце списка оказались бренды Land Rover, Jeep, Dodge, Smart и Ford — на эти автомобили американцы жаловались чаще, чем на другие. В категории «Премиальный кроссовер» победу одержала модель Mercedes-Benz GLK, среди компактных хетчбэков — FIAT 500 и MINI Cooper. Самыми надежными компактвэнами стали KIA Soul и Ford C-Max, а кроссоверами — Volkswagen Tiguan, Honda CR-V и MINI Countryman.

В процессе анкетирования, которое проводило Американское маркетинговое агентство J.D. Power Associated, респонденты рассказывали о своем опыте эксплуатации той или иной модели — в частности, о количестве поломок, случившихся за время гарантийного периода. На основе этих данных машины получали определенный балл. Напомним, в прошлой раз тройка лидеров выглядела несколько иначе — тогда рейтинг возглавляла компания KIA, а следом за ней были Porsche и Hyundai.