Названы самые популярные в России подержанные машины

На втором месте расположилась LADA 2107 — владельцами этих автомобилей стали 150 865 человек, сообщает агентство «Автостат-инфо». К слову, в позапрошлом году в пользу «семерки» сделали выбор на 20% покупателей больше. Третьим стал Ford Focus: 134 778 машин с пробегом было реализовано в стране — и снова снижение продаж, правда, лишь на 6,2%. Замыкают ТОП-5 Toyota Corolla и LADA Priora — 114 450 и 102 532 автомобиля соответственно.

Стоит также отметить, что доля С-сегмента на рынке поддержанных машин самая большая — она составляет 32,24%. Для сравнения: показатель B-сегмента достиг отметки в 20,12%, а кроссоверов и внедорожников — 20,76%. Общий объем реализованных автомобилей гольф-класса с пробегом составил 1 724 175 экземпляров, что на 10,3% ниже результата 2015 года.