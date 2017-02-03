Обновленный российский родстер «Крым»: первые фотографии

По информации «Авторамблера», машина получит турбированный мотор мощностью 150 сил, агрегатированный с механической коробкой передач. В самом простом варианте исполнения авто будет стоить примерно 600 000 рублей. Конечной же цены не существует: прайс на новинку может увеличиваться до бесконечности — все зависит от индивидуальных пожеланий отдельно взятого заказчика.
В настоящий момент рассматриваются три варианта модернизации российского родстера «Крым». Как ожидается, изменения затронут оптику, бамперы и колесные диски. Каким будет обновленный автомобиль можно судить по эскизам, опубликованным в интернете.
Как ожидается, «Крым» выпустят в нескольких модификациях, а его мелкосерийный выпуск наладят в следующем году на предприятии, созданном на базе Московского государственного технического университета имени Баумана. Ежегодный объем производства составит не менее 1 000 автомобилей.
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