Обновленный российский родстер «Крым»: первые фотографии

По информации «Авторамблера», машина получит турбированный мотор мощностью 150 сил, агрегатированный с механической коробкой передач. В самом простом варианте исполнения авто будет стоить примерно 600 000 рублей. Конечной же цены не существует: прайс на новинку может увеличиваться до бесконечности — все зависит от индивидуальных пожеланий отдельно взятого заказчика.