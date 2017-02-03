Peugeot откладывает выпуск семиместного 5008

Фото: www.netcarshow.com
Выпуск семиместной версии кроссовера Peugeot 5008 откладывается как минимум на два месяца. Как сообщает французский портал Autoactu, задержка поставок автомобилей вызвана ажиотажем вокруг нового кроссовера 3008 — в компании приняли решение временно сосредоточить внимание именно на нем.

Виктория Базылева

Семиместная версия «паркетника» 5008 должна была появиться у официальных дилеров в марте, но из-за сложившейся ситуации автомобили вряд ли начнут продаваться раньше мая. Стоит отметить, что речь идет о рынке Европы — когда новинка доберется в Россию все еще неизвестно.

Напомним, дебют удлиненного кроссовера состоялся в минувшем году на Международном автосалоне в Париже. Помимо трех рядов сидений новинка обзавелась широким набором различных электронных ассистентов — в частности, системой экстренного торможения с функцией контроля дистанции и предупреждения о выезде с полосы, адаптивным круиз-контролем с функцией остановки и другими.

Пока Европа ожидает семиместную версию модели 5008, российские автолюбители готовятся встретить тот самый 3008 — первые машины появятся в шоу-румах наших дилеров уже в мае.

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3 февраля 2017
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