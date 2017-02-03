Peugeot откладывает выпуск семиместного 5008

Семиместная версия «паркетника» 5008 должна была появиться у официальных дилеров в марте, но из-за сложившейся ситуации автомобили вряд ли начнут продаваться раньше мая. Стоит отметить, что речь идет о рынке Европы — когда новинка доберется в Россию все еще неизвестно.

Напомним, дебют удлиненного кроссовера состоялся в минувшем году на Международном автосалоне в Париже. Помимо трех рядов сидений новинка обзавелась широким набором различных электронных ассистентов — в частности, системой экстренного торможения с функцией контроля дистанции и предупреждения о выезде с полосы, адаптивным круиз-контролем с функцией остановки и другими.

Пока Европа ожидает семиместную версию модели 5008, российские автолюбители готовятся встретить тот самый 3008 — первые машины появятся в шоу-румах наших дилеров уже в мае.