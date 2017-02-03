Раскрыты российские спецификации новой BMW 5-й серии

К российским покупателям новая 5 серия поступит в семи модификациях: трех бензиновых (530i, 530i xDrive, 540i xDrive), трех дизельных (520d, 520d xDrive, 530d xDrive), и в версии M Performance — BMW M550i xDrive.
Модификации 530i и 530i xDrive комплектуются бензиновым 183-сильным четырехцилиндровым рядным мотором объемом 2 л, а 540i xDrive — трехлитровым рядным шестицилиндровым мощностью 340 л.с.
Дизели версий 520d и 520d xDrive оснащаются четырехцилиндровым агрегатом мощностью 190 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Под капотом 530d xDrive установлен рядный шестицилиндровый мотор, выдающий 249 сил. Со всеми двигателями — и бензиновыми, и дизельными — трудится восьмиступенчатый «автомат» Steptronic.