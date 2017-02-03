Раскрыты российские спецификации новой BMW 5-й серии

M550 i xDrive — самый быстрый (до скорого появления M5) седан 5 серии. Он оснащен форсированным 4,4-литровым восьмицилиндровым бензиновым агрегатом с технологией наддува M Performance TwinPower Turbo. Двигатель развивает 462 л.с. при 650 Нм крутящего момента — с такими характеристиками автомобиль способен разогнаться до сотни за 4 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. В качестве трансмиссии на машинах в модификации 550 i xDrive работает спортивная коробка Steptronic.

Напомним, на грядущем Женевском автосалоне компания BMW планирует представить новый универсал 5 серии Туринг, 4-ю серию и спортивный автомобиль i8 Protonic Frozen Black Edition.