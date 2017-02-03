Раскрыты российские спецификации новой BMW 5-й серии

BMW
Официальные дилерские центры BMW уже начали принимать заказы на новую 5-ю серию — первые владельцы получат свои машины уже в марте, сообщает пресс-служба баварской компании.

Виктория Базылева

К российским покупателям новая 5 серия поступит в семи модификациях: трех бензиновых (530i, 530i xDrive, 540i xDrive), трех дизельных (520d, 520d xDrive, 530d xDrive), и в версии M Performance — BMW M550i xDrive.

Модификации 530i и 530i xDrive комплектуются бензиновым 183-сильным четырехцилиндровым рядным мотором объемом 2 л, а 540i xDrive — трехлитровым рядным шестицилиндровым мощностью 340 л.с.

Дизели версий 520d и 520d xDrive оснащаются четырехцилиндровым агрегатом мощностью 190 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Под капотом 530d xDrive установлен рядный шестицилиндровый мотор, выдающий 249 сил. Со всеми двигателями — и бензиновыми, и дизельными — трудится восьмиступенчатый «автомат» Steptronic.

BMW

M550 i xDrive — самый быстрый (до скорого появления M5) седан 5 серии. Он оснащен форсированным 4,4-литровым восьмицилиндровым бензиновым агрегатом с технологией наддува M Performance TwinPower Turbo. Двигатель развивает 462 л.с. при 650 Нм крутящего момента — с такими характеристиками автомобиль способен разогнаться до сотни за 4 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. В качестве трансмиссии на машинах в модификации 550 i xDrive работает спортивная коробка Steptronic.

Напомним, на грядущем Женевском автосалоне компания BMW планирует представить новый универсал 5 серии Туринг, 4-ю серию и спортивный автомобиль i8 Protonic Frozen Black Edition.

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3 февраля 2017
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