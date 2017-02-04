KIA Quoris нового поколения замечен на зимних тестах

На днях фотошпионам впервые удалось «поймать» седан Quoris грядущего поколения, который получил значительные изменения в экстерьере — из явных, например, можно отметить обновленную радиаторную решетку и оптику. Да и задняя часть кузова тоже выглядит несколько иначе.

Пока неясно, когда состоится премьера седана K900 новой генерации, однако портал Motor1 предполагает, что KIA покажет новинку в конце текущего или в начале следующего года хотя бы на южнокорейском рынке. Напомним, там модель представлена как К9.

Российская версия Quoris дебютировала на рынке в 2013 году, а спустя два года машина пережила рестайлинг. Нынешнее поколение седана представительского класса оснащается 3,8-литровым V6 и 5-литровым V8, выдающими 334 и 424 л.с. соответственно. Автомобиль доступен российским покупателям по цене от 2 619 000 рублей.