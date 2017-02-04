Льготный кредит будут выдавать на авто ценой до 1 450 000 рублей

Как рассказали в пресс-службе ведомства, данная мера позволит покупателям выбирать из большего числа автомобилей, оформляя при этом кредиты на выгодных льготных условиях. Напомним, что в настоящий момент лимит стоимости машины, попадающей в программу льготного кредитования составляет 1 150 000 рублей.

Согласно новому законопроекту, кредитный договор со средней ставкой в 9,5% может быть заключен, если соблюдены несколько обязательных условий. Так, сумма выдается в рублях с 1 января по 31 декабря 2017 года на покупку новых автомобилей 2016 или 2017 года выпуска; ценник на машину не превышает 1,45 миллиона рублей, а ее полная масса составляет не более 3,5 тонны. В роли залога выступает сам новый автомобиль, а будущему владельцу необходимо сразу внести не менее 20% от суммы покупки.

Планируется, что соответствующее постановление правительства будет выпущено в апреле. Стоит также отметить, что общий объем финансирования российского автопрома государством составит в этом году 62,3 миллиарда рублей, из которых 17,4 млрд. будут направлены в поддержку адресных программ, подобных данной.

Между тем, ряд автопроизводителей предлагает клиентам варианты собственного автокредитования с куда меньшей процентной ставкой. Так, например, все модели Renault можно купить в кредит под 4,5% годовых.