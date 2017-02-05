BMW отзывает в США машины в связи с дефектом подушек безопасности

На всех перечисленных моделях установлены подушки безопасности компании Takata, которые прославились во всем мире своей ненадежностью. В устройстве этих подушек присутствуют химические соединения, которые могут непредсказуемо себя вести при высоких температурах. В Америке и других странах зарегистрировано уже 16 смертей, связанных с дефектами Takata, когда подушки выстреливали на ходу и ранили водителя и пассажиров металлическими осколками.

В общей сложности смертельно опасные подушки компании Takata были установлены на более, чем 100 миллионах автомобилей по всему миру. Напомним, ранее стало известно, что по той же самой причине японский автопроизводитель Honda объявил о проведении сервисной кампании на модели Accord, Civic, Fit и Insight.