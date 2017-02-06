BMW 1-й серии станет переднеприводным

Хетч будет представлен в трех- и пятидневных вариантах. Его размеры несколько увеличатся, а салон станет более просторным, благодаря чему пассажирам задних сидений будет более комфортно. Машину построят на новой модульной платформе UKL, которая разрабатывается инженерами специально для небольших автомобилей BMW и MINI с передним и полным приводом. К слову сказать, полный привод на баварской «копейке» также будет доступен, однако в качестве опции. Свою версию внешнего оформления хетчбэка выдвинули дизайнеры Motor1, которые спроектировали изображение в ключе последних представленных автомобилей бренда.

Напомним, в настоящее время на российском рынке «единичка» представлена в четырех модификациях: 118i, 120i, M140i и M140i xDrive, самая доступная из которых, вооруженная 136-сильным мотором и механической коробкой передач, стоит 1 490 000 рублей.