Объявлены российские цены на новую Toyota Prius

Prius четвертого поколения построен на модульной платформе TNGA, благодаря чему инженерам удалось улучшить управляемость машины и повысить ее безопасность. Силовой агрегат представляет собой бензиновый 98-сильный двигатель рабочим объемом 1,8 литра и электродвигатель мощностью 72 л.с. Производитель дает гарантию на компоненты гибридной установки на пять лет или до 100 000 километров пробега — в зависимости от того, что наступит ранее.

Пока автомобиль продается в единственной комплектации «Люкс». Оформить предзаказ можно на официальном сайте Toyota уже с сегодняшнего дня, а первые машины появятся в салонах официальных дилеров в марте. Напомним, прототип был представлен общественности в 2015 году на мотор-шоу во Франкфурте.