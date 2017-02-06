Специальная серия Land Rover Range Rover Sport доступна в России

В России будет представлено всего 70 таких автомобилей в трех модификациях: с дизельными двигателями TDV6 или SDV6 для версии HSE и бензиновой V6 для HSE Dynamic. Внедорожники специальной версии оснащены независимой пневматической подвеской, системой предупреждения о выезде за пределы полосы и сенсорным бесконтактным доступом к багажному отделению. Также уже в стандартной комплектации устанавливается мультимедийка InControl Touch Pro с сенсорным десятидюймовым экраном и встроенной навигационной системой. В списке дополнительных опций спецсерии Range Rover Sport 2017 модельного года значатся панорамная крыша с электроприводом, аудиосистема Meridian мощностью 825 ватт, включающая в себя 19 динамиков в салоне, виртуальную панель инструментов с 12,3-дюймовым TFT-дисплеем, а также круговой обзор с омывателем задней камеры.

Автомобиль можно купить исключительно в цвете покрытия Corris Grey с контрастной черной крышей, а обивка салона выполнена перфорированной кожей Oxford.

Цена на стандартную комплектацию Range Rover Sport 2017 года лимитированной версии установлена в 5 195 000 рублей, однако стоит отметить, что стоимость указана с учетом всех скидок, в том числе бонуса, который можно получить при обмене своего автомобиля на новый Range Rover Sport по программе trade-in.