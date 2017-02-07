Продажи АВТОВАЗа выросли почти на 5%

Как сообщается на официальном сайте автогиганта, в январе LADA продемонстрировала лучший результат за последние пять лет — доля марки на российском рынке составила 19,7%, причем среди легковых автомобилей — 19,9%, легких коммерческих — около 15%. Представитель компании пояснил, что такой успех связан с «конкурентными ценами».

В АВТОВАЗе предполагают, что по результатам месяца седан Vesta попадет в тройку самых продаваемых автомобилей в России — напомним, что в декабре 2016 года модель занимала четвертую строчку. Ожидается, что и LADA XRAY сможет впервые войти в десятку лучших.