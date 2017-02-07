Продажи АВТОВАЗа выросли почти на 5%

Фото: LADA
За первый месяц 2017 года продажи новых автомобилей отечественного производителя АВТОВАЗ выросли на 4,9% по отношению к аналогичному периоду 2016-го. На территории России в январе было реализовано 16 334 автомобиля.

Виктория Базылева

Как сообщается на официальном сайте автогиганта, в январе LADA продемонстрировала лучший результат за последние пять лет — доля марки на российском рынке составила 19,7%, причем среди легковых автомобилей — 19,9%, легких коммерческих — около 15%. Представитель компании пояснил, что такой успех связан с «конкурентными ценами».

В АВТОВАЗе предполагают, что по результатам месяца седан Vesta попадет в тройку самых продаваемых автомобилей в России — напомним, что в декабре 2016 года модель занимала четвертую строчку. Ожидается, что и LADA XRAY сможет впервые войти в десятку лучших.

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7 февраля 2017
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