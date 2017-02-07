Стали известны подробности об обновленном Toyota Yaris

Европейская версия «Яриса» утратила 1,4-литровый турбированный мотор, на смену которому пришел 1,5-литровый, работающий с шестиступенчатым «автоматом» или вариатором. В линейке модели покупателям также предлагается модификация с литровым двигателем мощностью 69 л.с. и пятиступечатой механической КП. Впрочем, производитель делает ставку на гибрид, расход топлива у которого составляет 3,1 литра на 100 км. Стоит отметить, что версию хетча с гибридной 100-сильной установкой предпочитает почти половина всех покупателей этой модели.

Японские инженеры также перенастроили подвеску, за счет чего улучшилась плавность хода и управляемость автомобиля. Экстерьер Yaris кардинальных изменений не претерпел: машина получила разве что модернизированную переднюю и заднюю оптику, а также новый бампер сзади. В целом облик машины стал несколько агрессивнее.

На автосалоне в Женеве ожидается и дебют «заряжнной» версии, под капотом которой «поселится» турбомотор, выдающий более 210 л.с. Созданием спортивного хетчбэка японская компания Toyota решила «отметить» свое возвращение в раллийные гонки.

Напомним, что на российском рынке Toyota Yaris не представлена.