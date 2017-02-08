Продажи Brilliance H3 начнутся в марте

Новый Brilliance H3 приходит на смену модели H330. Под капотом автомобиля стоит полуторалитровый агрегат мощностью 150 л.с., в паре с которым работает механическая коробка передач. Седан оснащен информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном размером в 7 дюймов, парктроником, круиз-контролем и прочими опциями.

На конвейер автомобиль встал еще минувшим летом — ожидалось, что в продаже машина появится в конце 2016 года, однако произошла задержка, которую представители компании никак не комментируют. Напомним, в нашей стране модель H330 не представлена, очевидно, что и Brilliance H3 мы не увидим. В том числе и потому, что дела этого китайского бренда в России идут из рук вон плохо — в минувшем году только марка продала у нас только 863 автомобиля.

И это при том, что цены на машины компании вполне вменяемые. Так, стоимость кроссовера Brilliance V5 начинается с отметки 619 990 рублей, но это будет авто 2014 года выпуска. SUV 2015 г. в. чуть дороже — от 644 990 руб. Более свежих машин фирма не предлагает. Похожая ситуация и с большим седаном H530: авто 2015-го года можно взять за 559 900 рублей, автомобилей более поздних годов выпуска нет. И еще дешевле компактный седан H230 — его прайс начинается с459 900 «деревянных». Но какого года выпуска будут эти автомобили официальный сайт компании умалчивает.