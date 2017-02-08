Российский авторынок продолжает падать в январе — на 5%

Оптимистические прогнозы, которые делались в конце прошлого года, оказались слишком уж оптимистичными. Действительно, рынок немного стабилизировался в ноябре-декабре, однако это совсем не означало, что дела вот-вот пойдут на поправку. Больше того, балансирование около нуля по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд» скорее предполагает дальнейшее падение, а не коренной перелом негативной тенденции — о чем впрочем, мы уже писали.

Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, в своем комментарии осторожно пытается смягчить пессимистический эффект от вновь полученной статистики: «Если рынок и собирается вырасти в этом году, то январь не показал никакой спешки в этом намерении. После очень медленных первых двух недель покупательская активность заметно и последовательно увеличивалась, начиная с середины месяца. Это предполагает, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью».