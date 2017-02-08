Российский авторынок продолжает падать в январе — на 5%

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в январе сократился по сравнению с тем же месяцем 2016-го на 5%. Да, радужные ожидания, витавшие в воздухе в конце прошлого года, по поводу скорого восстановления спроса на машины не оправдались.

Эдуард Раскин

Оптимистические прогнозы, которые делались в конце прошлого года, оказались слишком уж оптимистичными. Действительно, рынок немного стабилизировался в ноябре-декабре, однако это совсем не означало, что дела вот-вот пойдут на поправку. Больше того, балансирование около нуля по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд» скорее предполагает дальнейшее падение, а не коренной перелом негативной тенденции — о чем впрочем, мы уже писали.

Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, в своем комментарии осторожно пытается смягчить пессимистический эффект от вновь полученной статистики: «Если рынок и собирается вырасти в этом году, то январь не показал никакой спешки в этом намерении. После очень медленных первых двух недель покупательская активность заметно и последовательно увеличивалась, начиная с середины месяца. Это предполагает, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью».

Фото: www.advantage-cars.cz

Здесь стоит отметить, что и в прошлом январе покупатели не ломились в автосалоны в течение первых двух недель из-за новогодних праздников, а затем потихоньку тянулись к продавцам. Более того, пятипроцентное падение на наш взгляд свидетельствует вовсе не о том, что соотечественники смирились с неправомерно завышенными ценами на продукцию автопрома, а напротив — до сих пор успешно саботируют попытки производителей навязать им существующие прайсы как данность.

Первое место по объемам продаж заняла LADA — автомобили этой марки разошлись тиражом в 16 334 экземпляра, что на 5% больше, чем годом ранее. Второе место досталось KIA — 10 306 реализованных машин и рост на 14%. Третьим стал Hyundai с 6694 авто и 16-процентным падением продаж.

Среди моделей чемпионом оказалась KIA Rio — бюджетную «кореянку» купили 5693 человека. Ей в спину дышат отечественные LADA Granta и Vesta — объем реализации этих машин составил соответственно 4624 и 4088 штук. Hyundai Solaris с 2886 проданными экземплярами откатился на четвертое место, а пятерку лидеров замкнула неудержимо рвущаяся вверх Creta, которую предпочли 2565 покупателей.

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8 февраля 2017
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