Volvo отменяет квоты на поставку своих машин в Россию

На фоне глобального успеха Volvo Cars в мире, российские показатели компании выглядят довольно бледно. В прошлом году на нашем рынке было реализовано всего 5585 автомобилей, что на 28,7% меньше по сравнению с 2015-м. В данной ситуации аналитики, как всегда, винят в основном затянувшийся экономический кризис в нашей стране. Однако прошлогодний провал по продажам в России представители компании связывают еще и с собственными недоработками. Например, добиться роста мировых продаж Volvo Cars удалось благодаря новым моделям 90-й серии, среди которых на российском рынке был представлен лишь флагманский XC90. Этот автомобиль в 2016 году выбрали 1958 россиян. Причем желающих приобрести этот большой кроссовер у нас было гораздо больше. Дело в том, что квоты на автомобиль, как, впрочем, и другие модели, выделенные на Россию, были заметно меньше спроса.
В нынешнем году, как выяснил портал «АвтоВзгляд», шведы обещают исправить ситуацию. Причем кроме Volvo XC90 у нас уже в феврале начнутся продажи бизнес-седана S90 по цене от 2 641 000 рублей, а его универсальная версия V90 Cross Country (от 2 999 000 целковых) появится в салонах официальных дилеров в марте. Представители компании также приоткрыли завесу тайны еще над двумя новинками: второе поколение среднеразмерного кроссовера XC60 и компактный «паркетник» Volvo XC40 должны добраться до российского рынка в первой половине 2018 года.
Что касается глобальной политики концерна, то уже к 2020 году Volvo планирует производить до 800 000 автомобилей в год. В рамках осуществления этих амбициозных планов компания намерена постепенно увеличивать производство модификаций с гибридной силовой установкой, а также полностью электрических моделей. Для реализации столь масштабных проектов Volvo построило два новых завода: один в Америке, на границе с Техасом, а второй — в Китае. Причем, начиная с 2018 модельного года к нам будут поставлять седаны S90 с китайского предприятия в Дацине.