Volvo отменяет квоты на поставку своих машин в Россию

В нынешнем году, как выяснил портал «АвтоВзгляд», шведы обещают исправить ситуацию. Причем кроме Volvo XC90 у нас уже в феврале начнутся продажи бизнес-седана S90 по цене от 2 641 000 рублей, а его универсальная версия V90 Cross Country (от 2 999 000 целковых) появится в салонах официальных дилеров в марте. Представители компании также приоткрыли завесу тайны еще над двумя новинками: второе поколение среднеразмерного кроссовера XC60 и компактный «паркетник» Volvo XC40 должны добраться до российского рынка в первой половине 2018 года.

Что касается глобальной политики концерна, то уже к 2020 году Volvo планирует производить до 800 000 автомобилей в год. В рамках осуществления этих амбициозных планов компания намерена постепенно увеличивать производство модификаций с гибридной силовой установкой, а также полностью электрических моделей. Для реализации столь масштабных проектов Volvo построило два новых завода: один в Америке, на границе с Техасом, а второй — в Китае. Причем, начиная с 2018 модельного года к нам будут поставлять седаны S90 с китайского предприятия в Дацине.