BMW покажет «заряженную» версию i3 осенью

Впрочем, название i3 S еще не подтверждено официально. Силовой агрегат «горячей» новинки будет развивать на 10−15 л.с. больше, чем у базовой i3. Предполагается, что модель получит модернизированные бамперы и оптику, а в ее салоне появится еще более совершенная информационно-развлекательная система.

Вероятнее всего, баварцы покажут рестайлинговую i3 и ее заряженную модификацию осенью на моторшоу во Франкфурте или Лос-Анжелесе.

Напомним, что только недавно стали известны российские цены на нынешнюю версию i3. Чтобы стать владельцем гибридного автомобиля, придется раскошелиться — цена на машину начинается от 4 360 000 рублей.