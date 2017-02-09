Первая рестайлинговая Skoda Octavia сошла с конвейера

Базовая комплектация рестайлинговой «Октавии» получила светодиодные ходовые огни и фонари, а за доплату можно приобрести версию с полностью светодиодными адаптивными фарами. В списке дополнительных опций также значатся круиз-контроль, мониторинг слепых зон, выезд с парковки задним ходом, мультируль с обогревом и другие функции. Также впервые в России начнутся продажи полноприводного лифтбэка.

Оснащается обновленная модель 1,6-литровым 110-сильным двигателем и турбомоторами объемом 1,4 или 1,6 л. С ними работают пятиступенчатая «механика», шестидиапазонный «автомат» или семиступенчатый «робот».

Напомним, автомобиль доступен для предзаказа с января нынешнего года. Стартовая цена седана составляет 940 000 рублей, универсал Octavia Combi можно приобрести от 1 207 000 «деревянных», а за полноприводную версию придется отдать от 1 562 000 рублей.