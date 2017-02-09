Российский авторынок выбыл из пятерки европейских лидеров

Как сообщает агентство «Автостат», больше всего автомобилей было продано в Германии — владельцами новых машин стали 241 399 жителей страны, что на 10,5% больше, чем в январе 2016 года. На второй строчке по-прежнему находится Великобритания — местные автомобильные дилеры реализовали 174 564 новых машины, что также демонстрирует рост на 2,9%. Третьим стал рынок Италии с результатом в 171 556 проданных автомобилей — плюс 10,1%, и лучший январский результат с 2010 года.

Во Франции реализовано 153 055 новых машин (+10,6%) — это четвертое место в рейтинге. На пятом, где раньше была Россия, расположилась Испания, чей авторынок вырос на 10,7% - в стране было продано 84 515 автомобилей.

Россия идет следом под шестым номером: в минувшем месяце наш рынок сократился до 77 916 автомобилей — на 5% по отношению к прошлому январю. Ранее «АвтоВзгляд» сообщал, что самыми востребованными марками оказались LADA, KIA и Hyundai.