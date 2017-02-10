Глава АВТОВАЗа назвал виновных в потере 10 тысяч машин

Впрочем, о каких именно поставщиках идет речь — не уточняется. Г-н Мор отметил, что в 2016 году группе АВТОВАЗ удалось собрать лишь 408 000 машин, но если бы не трудности, возникшие во втором полугодии, компания завершила бы год с лучшим результатом.

Также стало известно, что по итогам прошлого года чистый убыток компании был снижен до 44,8 миллиарда рублей (в 2015 году этот показатель достиг отметки в 73,9 миллиарда). При этом производителю удалось выручить от продаж почти 185 миллионов рублей, что показало рост на 4,8%.

Напомним, ранее стало известно, что АВТОВАЗ планирует в текущем году расширить модельную линейку за счет двух новых автомобилей: Vesta SW и Vesta SW Cross