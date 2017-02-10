Китайцы создали клон LADA Vesta, превратив ее в кроссовер

Дизайн тольяттинского седана стал основой для создания очередного китайского клона. В экстерьере «паркетника» Landwind E36 легко угадывается образ «Весты» — не в последнюю очередь благодаря схожим решетке радиатора, боковым зеркалам и переднему бамперу, выполненному в фирменном «искобразном» стиле АВТОВАЗа.
Китайский производитель Landwind, больше известный миру, как создатель копий изделий грандов мирового автопрома, добрался до продуктов российской автомобильной индустрии. Азиаты скопировали вазовскую LADA Vesta, а заодно сделали из нее кроссовер.
Как сообщает Drom.ru со ссылкой на китайские СМИ, премьера новинки состоится уже весной. Никаких технических данных об автомобиле кроме того, что в движение он будет приводится 1,6-литровым «атмосферником», либо турбомотором объемом 1,5 л, пока нет.
Что любопытно, к компании Landwind за создание клонов в свое время уже предъявляли претензии британский Land Rover и немецкий Porsche. Представители же АВТОВАЗа появление китайской «Лады» пока не комментируют.
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