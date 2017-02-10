Китайцы создали клон LADA Vesta, превратив ее в кроссовер

Как сообщает Drom.ru со ссылкой на китайские СМИ, премьера новинки состоится уже весной. Никаких технических данных об автомобиле кроме того, что в движение он будет приводится 1,6-литровым «атмосферником», либо турбомотором объемом 1,5 л, пока нет.

Что любопытно, к компании Landwind за создание клонов в свое время уже предъявляли претензии британский Land Rover и немецкий Porsche. Представители же АВТОВАЗа появление китайской «Лады» пока не комментируют.