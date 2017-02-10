Nissan признан виновным в занижении показателя вредных выбросов

Скандал начался в 2016 году, когда правительство Южной Кореи обвинило японцев в подтасовке характеристик «реношного» 1,6-литрового дизельного двигателя модели Qashqai, предназначенной для корейского рынка. Тогда, после скандала с немецким Volkswagen, корейские специалисты провели свое независимое исследование 20 автомобилей Nissan Qashqai и заявили, что устройство, снижающее выбросы оксида азота (NOx) при тестировании, приводит к его избыточным выбросам при нормальных условиях эксплуатации машины.

По решению суда Nissan оштрафовали более чем на 370 000 долларов за мошенничество, продажи Qashqai в Южной Корее были приостановлены, а 814 экземпляров отозвано. Юристы компании решили обжаловать первый приговор, однако это ни к чему не привело — японцев признали виновными повторно.