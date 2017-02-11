Ford отдал 1 млрд. долларов никому не известной компании

Фото: Ford
Как сообщает агентство Bloomberg, американская Ford Motor планирует вложить $ 1 млрд в компанию Argo AI, которая будет заниматься разработкой системы «виртуальный водитель». Интерес фирмы Argo лежит на поверхности — финансирование и клиентуру американского автогиганта. А вот ради чего разбрасывается деньгами Ford — уже не так понятно.

Эдуард Раскин

Компания Argo AI была создана двумя предприимчивыми дельцами — экс-сотрудником Uber Питером Рендером и работавшим ранее в Google Брайаном Сейлски. «Это уникальное партнерство. Многие технологические компании нуждаются в клиентах и многие производители оборудования ищут технологических партнеров», — заявил глава Ford Марк Филдс. Он пообещал вывести на рынок готовую продукцию уже в 2021 году.

Таким образом, в задачи фирмы входит работа над созданием «виртуального водителя», в то время как автоконцерн будет готовить аппаратную платформу и заниматься производством образцов беспилотного автомобиля.

Воодушевленная партнерством компания Argo AI рассчитывает к концу года нанять около 200 сотрудников, которые будут трудиться в ее штаб-квартире в Питтсбурге и еще в двух офисах.

авторынок, производители, производство, автозаводы, технология, беспилотный автомобиль
11 февраля 2017
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