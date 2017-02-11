Ford отдал 1 млрд. долларов никому не известной компании

Компания Argo AI была создана двумя предприимчивыми дельцами — экс-сотрудником Uber Питером Рендером и работавшим ранее в Google Брайаном Сейлски. «Это уникальное партнерство. Многие технологические компании нуждаются в клиентах и многие производители оборудования ищут технологических партнеров», — заявил глава Ford Марк Филдс. Он пообещал вывести на рынок готовую продукцию уже в 2021 году.

Таким образом, в задачи фирмы входит работа над созданием «виртуального водителя», в то время как автоконцерн будет готовить аппаратную платформу и заниматься производством образцов беспилотного автомобиля.

Воодушевленная партнерством компания Argo AI рассчитывает к концу года нанять около 200 сотрудников, которые будут трудиться в ее штаб-квартире в Питтсбурге и еще в двух офисах.