Названы сроки появления на рынке Audi A7 Sportback

Автомобиль получил совершенное иное оформление экстерьера, нежели у предшественника. Дизайнеры модернизировали головную оптику, сделали более узким передний бампер и видоизменили радиаторную решетку. Как сообщает Motor1, Audi A7 Sportback будет построен на базе платформы MLB Evo, знакомой нам по Q7, что позволит снизить массу автомобиля и расход топлива. Линейка двигателей будет включать в себя двухлитровые бензиновые TFSI и дизельный TDI. В максимальной комплектации А7 будет оснащаться трехлитровым дизельным V6 с двойным турбонаддувом и элктрическим нагнетателем. Предполагается, что его мощность составит более 400 л.с.

Вероятнее всего, дебют новинки состоится во второй половине 2018 года, а продажи начнутся ближе к 2019-му.

Напомним, ранее стало известно, что ингольштадская компания готовится к выпуску своего первого полностью электрического кроссовера, премьера которого состоится также в следующем году.