Renault Zoe вряд ли появится на российском рынке

Представители компании подчеркнули, что на данный момент российские покупатели могут официально приобрести только электрические Kangoo Z.E. и Twizy, которые имеют все необходимые для реализации в нашей стране сертификаты. Дальнейшие планы относительно расширения модельного ряда пока не разглашаются.

Напомним, в настоящее время цена крошечного Twizy начинается от 799 000 рублей. Автомобиль, оснащенный 11-сильным электромотором развивает максимальную скорость до 80 км/ч, а его запас хода составляет 100 километров в идеальных условиях.

Грузопассажирский фургон Kangoo Z.E. c 60-сильным двигателем способен ехать быстрее — до 130 км/ч. Благодаря батарее объемом 22 кВт/ч, машина может пройти 80 километров в зимнее время и 125 км — в летнее, при этом максимальный запас хода определен в 170 километров. На базовую версию электрического фургона уставлена цена 2 419 000 рублей.